Нужно отправить firebase пост запрос.

Нам требуется на примере дизайна сайтов: https://onepagelove.com/benjamin-guedj и https://onepagelove.com/benjamin-guedj сделать сайт для нашей компании, который бы имел в качестве навигации горизонтальную прокрутку и имел бы версии для планшетов и телефонов. Дополнение: наш сайт http://www.futuro.design/ Мы сделали ТЗ что мы ...