Opencart 2.0 - Модуль добавляющий вотерматк (watermark) на картинку

Веб-программированиеЗавершен3 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Для сайта http://bambini36.ru/ - нужен МОДУЛЬ добавляющий  вотерматк (watermark) на картинки продукции в правом нижнем

углу в виде логотипа.

Логотип во вложение.

OpenCart
7 лет назад
whoiam13
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
reddragonweb
Виталий 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, быстро и грамотно все сделал. Спасибо, рекомендую.
Владимир моментально проверил и оплатил работу. Никаких нареканий. Надеюсь на дальнейшие заказы)
  • Похожие заказы

  • Доработки сайта на цмс джумла

    1. Сделать возможность прописывать вручную уникальные title и description, для страниц объектов, на подобии- https://goo.gl/wmN8i9  На данный момент title берется из заголовка h1 2 На главной странице https://goo.gl/FiCz5E пропали слайдеры- [url=http://joxi.ru/v29NQ4asG57OLA]http://joxi.ru/v29NQ4asG57OLA[/url] - нужно разобраться почему и вернуть их.  3 При создании нового объекта недвижимости ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт-форум

    $500

    Необходимо разработать сайт-форум, всего около 100 страниц.  Подробности кандидатам!  в первую очередь интересует стоимость и сроки ТЗ у нас нет могу описать проект По сути это сайт-форум. Около 100 страниц. Порядка 20 основных групп с 2-5 подгруппами в каждом. Личным кабинетом ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Личный кабинет и регистрация для сайта

    Необходимо сделать на самописной cms регистрацию по email и личный кабинет, в нем должна быть история всех заказов, возможность скачать счет на оплату, редактировать заказы, так же оставить возможность делать заказ без регистрации, интересует примерная ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки сайта на Modx

    Здравствуйте. На сайте springland(точка)ru нужно внести правки в соответствии с заданием (тз прикреплено к задаче), а также оценить стоимость программной части адаптивной версии. Укажите в заявке цену, срок. От Вас ожидаем: - не новичок в Modx - берете проект и ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад