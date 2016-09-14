Требуется опытный специалист CODEIGNITER Обязательное умение работать с SVG схемами Оставляйте свой скайп 5000 рублей
Opencart 2.0 - Модуль добавляющий вотерматк (watermark) на картинку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Для сайта http://bambini36.ru/ - нужен МОДУЛЬ добавляющий вотерматк (watermark) на картинки продукции в правом нижнем
углу в виде логотипа.
Логотип во вложение.
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