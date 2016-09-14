Opencart 2.0 - Модуль добавляющий вотерматк (watermark) на картинку

Здравствуйте. На сайте springland(точка)ru нужно внести правки в соответствии с заданием (тз прикреплено к задаче), а также оценить стоимость программной части адаптивной версии. Укажите в заявке цену, срок. От Вас ожидаем: - не новичок в Modx - берете проект и ...