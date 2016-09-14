Проект на PHP

Требуется опытный специалист CODEIGNITER Обязательное умение работать с SVG схемами Оставляйте свой скайп 5000 рублей
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нужен программист для проекта
технологии php, mysql, javascript(jquery)
проект - система обучения и личностного роста
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