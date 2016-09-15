Доработать сайт на Smarty

Веб-программированиеЗавершен5 заявок117 просмотров
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Внести изменения в структуру одного раздела, связать русско- и англоязычную версию, доделать перевод.

7 лет назад
Olga_lok
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$12
1 день
Александр все сделал быстро и профессионально. Будем обращаться еще.
Отличный заказчик. Работали по предоплате, все ок. Задача поставлена четко, обсуждали по мере необходимости. В общем, рекомендую.
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