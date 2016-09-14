Правки сайта на Modx

Здравствуйте.

На сайте springland(точка)ru нужно внести правки в соответствии с заданием (тз прикреплено к задаче), а также оценить стоимость программной части адаптивной версии.

Укажите в заявке цену, срок.

От Вас ожидаем:

- не новичок в Modx

- берете проект и доводите его до конца, не бросаете и не пропадаете (заинтересованы в периодическом сотрудничестве со специалистом Modx)