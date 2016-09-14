Opencart магазин доработка

Вывести сайт на Битрикс в зеленую зону PageSpeed Insights, подробности в личку
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Нужно модуль сделать доработку модуля "Рекомендуемые товары".
1. Сделать так, чтобы можно было в админке произвольно называть блок (т.е. вместо "Рекомендуемые" назвать его "Ключи" или "Брелки" и т.д.)
2. Чтобы можно было дублировать блоки. Т.е. нужно вывести сразу несколько блоков "Рекомендуемые товары" на главной, при этом чтобы у каждого блока был свой список товаров.
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