Drupal упросить работу сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки119 просмотров
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Упросить добавление/удаление баннеров на сайт http://prntscr.com/chros0 

http://olimpic-light.ru/belyaevo

Так чтобы человек без знаний программирования смог добавлять баннеры 

Drupal
7 лет назад
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад