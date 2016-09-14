Требуется опытный веб-программист

(ОПЛАТА ТОЛЬКО через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ) Создать адаптивный скрипт мобильной витрины по аналогии сайта [url=http://www.befuy.com]www.befuy.com[/url]. В кабинет должны быть доступы по логину и паролю (чтобы можно было давать доступ сотрудникам, но они не могли видеть все витрины мои). В ...