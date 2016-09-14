Требуется опытный веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок127 просмотров
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Крупной рекламной компании в связи с открытием отдела оказания веб услуг (веб-студия) требуется опытный веб-программист на длительное удаленное сотрудничество. 

Возможна как работа под ключ, так и верстка отдельных элементов.

Умение работать в команде

HTML

CSS

JAVA SCRIPT

JQUERY

PHP

Умение работать с популярными cms

7 лет назад
web-studio-51
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад