Оптимизировать Seo Plugin Osclass для поисковой системы (php)

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Оптимизировать Seo Plugin Osclass для поисковой системы

Города

Категории

Цель: улучшить выдачу (на текущий момент SEO Plugin работает не очень корректно, а настройки для городов и регионов вобще не показывает - только для категорий).

Требования: владение php

PHP
7 лет назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов