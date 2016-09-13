Подключить Яндекс Кассу к сайту (на физ лицо )

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки113 просмотров
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После нажатия на сайте "оформить заказ" клиента перенаправляет на форму оплаты картой, после оплаты должно вернуть на сайт и выдать номер заказа, выслать заказ на емэйл и в црм. логика будет такая? многие не понимают ка кэто сделать. не понимают как после оплаты отдать клиенту номер заказа и отправить его в црм (после оплаты а не ДО)

crm курьерам

http://prntscr.com/chifl1

7 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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