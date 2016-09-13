Нужен Интернет-магазин на шаблоне. (так как бюджет не большой)

по функционалу тематике и ассортименту товара подходит http://ceramama.ru/

Из обязательных элементов это:

1) фильтры по брендам, по видам.

2) загрузка товара с Exсel таблицы (наименование, стоимость) и дальнейшее редактирование товара через админ-панель.

3) Платежные системы добавлять НЕ нужно, но нужно чтобы приходило уведомление о заказе с наименованием и контактной информацией, как покупателю так и на рабочую сайта.

4) Подключить яндекс-маркет.

5) разместить на нашем хостинге с необходимой настройкой.