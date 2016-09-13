Парсинг товаров с выводом на сайте

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок169 просмотров
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 Ранее другой программист делал сайт с парсером - ykrmebel.com

Сейчас требуется пропарсить еще один сайт (http://danko.lviv.ua/) с выводом результатов на ykrmebel.com

Я так понимаю, что скрипт есть, нужно только как-то его настроить именно под этот сайт.

7 лет назад
Norfin
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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