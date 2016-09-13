Virtuemart фильтр на товары как на я-маркете

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Есть сайт Joomla+Virtuemart в котором в категории есть множество товаров. Надо чтобы эти товары можно было отфильтровать примерно таким фильтром например http://prntscr.com/cd2pxe и чтобы список товаров подтягивался не весь сразу (иначе страница грузится очень долго) а по мере прокрутки вниз

Virtuemart
7 лет назад
archic_unique
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
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