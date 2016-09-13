Нужно допрограмировать в карточке товара и в каталоге. Нужно увеличить изображения товара для выбора в карточке товара. Сейчас так : [url=http://test.honeybag.ru/kreslo-meshok-bolshoy/kreslo-kamedi-oksford-300-l]test.honeybag.ru/kreslo-m...[/url] Надо сделать примерно так: [url=http://bn-bg.ru/grusha/56-grusha-shenill.html]bn-bg.ru/grusha/56-grusha...[/url] Чтобы в карточке товара можно было выбрать товар по ...