Необходимо настроить формирование урл товаров по алиасу. Все категории rosa-secret.ru имеют нормальные урлы которые я прописываю в алиасе [u]http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki[/u] А в товарах получается непонятный урл ] http://www.rosa-secret.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=58&virtuemart_category_id=27&Itemid=982 Хотя в этом товаре прописан алиас fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema Обратила внимание, что урлы для категорий берутся ...
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