Скопировать Яндекс.Карту

Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Нужно содрать вот такую Яндекс.Карту – montazhtv.ru/karta_napravlenija_na_sputnik.php

Один в один, только регион по умолчанию выбрать Минск.

И поставить на сайт под Wordpress на страницу (можно отдельный шаблон под станицу php сделать).

Рассмотрю заявки с небольшой ценой и сроком.

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.                        

7 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Помог настроить карту на Wordpress, все сделано четко, рекомендую.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи и доработок. С радостью продолжу сотрудничать.
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