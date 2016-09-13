Доработка системы Redmine

Веб-программированиеЗакрытнет заявок123 просмотра
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Описание ТЗ по ссылке: Описание ТЗ.

7 лет назад
peca
Петр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад