Opencart / Mega Filter PRO. Исправить ошибку отображения iOS

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Всем привет,

есть вот такая ошибка http://prntscr.com/chfbtk на iphone 5,6, 6s 

На iphone 6s plus - работает и фильтрует!

Необходимо исправить в срочном порядке. 

Указывайте скайп пожалуйста.

OpenCartiOS
7 лет назад
evgenisaev
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад