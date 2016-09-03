evgenisaev

Не понятный заказчик, вроде и адекватный и общается нормально, делал заказ у себя на сервере, ничего не передавал заказчику, после того, как было сделано и подошел этап оплаты, начал пропадать почему-то.. Изменю отзыв, если все же появится и доделаем до конца. Пока что не рекомендую.