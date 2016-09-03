evgenisaev

Всем привет, Ссылка на сайт http://dez.tpozalite0.myjino.ru/product/product1/ 1. Сейчас фильтр в категории работает только по одному атрибуту "Форма коробки", нужно сделать так-же что бы работал по атрибуту "Размер". Так-же стилизовать ...
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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Всем привет, есть вот такая ошибка http://prntscr.com/chfbtk на iphone 5,6, 6s На iphone 6s plus - работает и фильтрует! Необходимо исправить в срочном порядке. Указывайте скайп пожалуйста.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $400
Всем привет, Необходимо установить чистую версию wordpress, создать папку с темой, в данном теме необходимо сверстать psd макеты лендинга, всего 4-5 страниц, адаптивная верстка нужна, натяжка на движок не нужна ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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Есть магазин http://atl.vikamade.myjino.ru (Joomla v3.5.1 / компонент JoomShopping v4.11.3 для интернет магазина) Необходимо сделать 1. Если товару задан вариант 'нет в наличии' вот здесь http://prntscr.com/cditsh , то нужно автоматически ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
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есть магазин http://atl.vikamade.myjino.ru Установлена Joomla + joomShopping (для магазина) 1. Необходимо в админке при редактировании товара вывести select с пунктами "Бестселлеры, Топ рейтинг, Новое". По этим значениям должна быть сортировка ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад