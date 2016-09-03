evgenisaev

Исаев evgenisaev

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ega-kirov
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
2 балла
9 лет назад
WordPress + WooCommerce. Доработка сайта
WooCommerceWordPress
Не понятный заказчик, вроде и адекватный и общается нормально, делал заказ у себя на сервере, ничего не передавал заказчику, после того, как было сделано и подошел этап оплаты, начал пропадать почему-то.. Изменю отзыв, если все же появится и доделаем до конца. Пока что не рекомендую.