Joomla. Сделать сортировку товаров по атрибутам

есть магазин http://atl.vikamade.myjino.ru

Установлена Joomla + joomShopping (для магазина)

1. Необходимо в админке при редактировании товара вывести select с пунктами "Бестселлеры, Топ рейтинг, Новое".

По этим значениям должна быть сортировка товаров в категории, например выбирается "бестселлер" сначала идут все бестселлеры - потом остальные (обычная сортировка)

2. По умолчанию сделать сортировку по Бестселлерам - потом все остальные.

3. Товары которым задан пункт "нет в наличии" - должны быть автоматически в конце списка.

Текущая сортировка работает неверно.

Указывайте обязательно Skype для связи с Вами