Некоторые правки Wordpress.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Имеется верстка отображения рейтинга.

Имеются кнопки лайк\дизлайк.

Нужно заставить работать.

В профиле (отдельно сверстанная страница) вывести подсчет средней арифметической этих показателей.

Более подробно если понадобится по скайпу - без микрофона или с плохим интернетом не писать - голосовая связь обязательна. Задача срочная. Те у кого срок больше 8 часов - не писать.

WordPress
7 лет назад
AiosS
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад