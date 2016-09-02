ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЗАДАНИЕ И ДОСКОНАЛЬНО ОЗНАКОМИТСЯ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры.

Основная цель данного проекта - получить доступ к API инстаграмма.

Необходимы как минимум все эти эндпоинты https://www.instagram.com/developer/endpoints/

Для начала будет достаточно всех запросов, которые рассчитаны на ПОЛУЧЕНИЕ.

Что надо отправлять - сейчас затрудняюсь сказать, возможно небольшое количество.

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Ознакомительный материал по новым правилам получения доступа к API инстаграмм

1) https://spark.ru/startup/sociate-ru/blog/16102/delimsya-opitom-kak-projti-instagram-api-review

2) http://instaforum.ru/threads/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-api-%D0%B2-instagram.1786/