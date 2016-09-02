Доработка пхп модуля

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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необходимо модернизировать модуль http://www.avtovokzal.kiev.ua/index.php?option=com_gui_joomla_t2t&transport_type=1&src=10000105&dst=-1&dt=2016-09-02

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7 лет назад
ander_wolf
Андрей 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад