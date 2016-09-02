Решить проблему с переполнением диска на сайте под битриксом

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки105 просмотров
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Возникла проблема на сайте e-365.ru (на битриксе): постоянно увеличивается размер файлов, почти 3 Гб, вроде бы кеширование отключено. Нужно оптимизировать работу сайта, чтобы не было переполнения квоты в 3 Гб, по возможности увеличить скорость открытия сайта.

7 лет назад
archerl
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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