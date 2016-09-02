Отредактировать цены CMS JOOMLA VirtueMart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Отредактировать стоимость товаров в интернет магазине SmileSport.ru

Стоит VirtueMart 3. Необходимо сделать, чтоб цены округлялись до десятков в конечном итоге, если на товар действует какая-либо скидка.

Обязательные требования:

Знания JMS LOOMLA и VirtueMart

JoomlaVirtuemart
7 лет назад
Mihail_Kiblickiy
Михаил 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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