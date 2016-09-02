Отредактировать цены CMS JOOMLA VirtueMart

[b]Модернизация системы сопоставления данных.[/b] Существующую систему, выполняющую mapping данных (https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mapping) и интегрированную в работающую crm систему, необходимо обновить. А именно - улучшить логику автоматического сопоставления данных, расширить ее автономную работу, упростить подключение новых источников данных. На сегодняшний день ...
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Отредактировать стоимость товаров в интернет магазине SmileSport.ru
Стоит VirtueMart 3. Необходимо сделать, чтоб цены округлялись до десятков в конечном итоге, если на товар действует какая-либо скидка.
Обязательные требования:
Знания JMS LOOMLA и VirtueMart
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