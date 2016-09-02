Доработка сайта на полусамописной Джумле

[b]Модернизация системы сопоставления данных.[/b] Существующую систему, выполняющую mapping данных (https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mapping) и интегрированную в работающую crm систему, необходимо обновить. А именно - улучшить логику автоматического сопоставления данных, расширить ее автономную работу, упростить подключение новых источников данных. На сегодняшний день ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, способный разобраться в чужом коде полусамописного сайта.
И в дальнейшем потребуется постоянная работа над ним и похожим вариантом.
Список из 13ти заданий в приложении.
Просьба оценить в часах и рублях задание, а также указать стоимость часа работы на будущее.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Требуется спарсить несколько сайтов про кулинарную тематику. Парсить необходимо только контент, а именно рецепты блюд Текст необходимо занести в wordpress с заголовком и фотографиями. Указать время публикации каждой записи с интервалом 10минут. Парсить так-же необходимо название рубрики и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на Wordpress 4.5.3, с установленным Woocommerce и фильтром YITH WooCommerce Ajax Product Filter. Задача: Сделать при фильтрации товаров, чпу урл (пример: 101matras.com.ua/category... На сайте-примере, если выбрать несколько параметров, поочередно, то урл остается читаемым и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Если есть опыт в разработке бота или есть желание разобраться оставляйте комментарии. Бот нужен с админкой. Работа бота простая, но нужно продумать всю схему. тз будем составлять перед началом работы. Пишите скайпВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть интернет-магазин работает на Shop-script 7 http://www.tdpresto.ru/category/oruzhejnye-sejfy/ Есть рабочий фильтр товаров, который сейчас отображается в левой части сайта https://yadi.sk/i/WDdtZxpWuhZ4i Задача такая: Продублировать некоторые фильтры такие как высота глубина ширина и тип замка , и расположить их непосредственно прямо ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Скрипт 1 1) Скрипт находит главную страницу блога на wordress и joomla (с помощью БД находится что выводится на главную) 2) Задается текст который должен добавиться на главную страницу (между первым и вторым абзацем) Скрипт 2 1) задается полный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать CRM/ERP систему для работы интернет-магазина и собственного легкого производства. Автоматизировать взаимодействие между тремя сотрудниками и курьерской службой + простой склад и статистика. Подробно по задачам расписал в ТЗ. Так же в ТЗ есть примеры ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно натянуть готовый шаблон на opencart и поставить фильтр про. Без аванса. Пишите сразу скайп.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Провести доработку сайта на magento согласно заданию. Требуется настроить тему, транзационные письма. Залить каталог через magmi. Задание согласовывается в переписке. Оплата почасовая.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать аналогичную сортировку [url=http://www.madison-james.com/store_categoryproducts.aspx?cid=09e58c3231209e58cG7]http://www.madison-james.com/store_categoryproducts.aspx?cid=09e58c3231209e58cG7[/url] на сайте. Ваши предложения по цене и сроки исполнения работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад