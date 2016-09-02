Доработка сайта на полусамописной Джумле

Требуется спарсить несколько сайтов про кулинарную тематику. Парсить необходимо только контент, а именно рецепты блюд Текст необходимо занести в wordpress с заголовком и фотографиями. Указать время публикации каждой записи с интервалом 10минут. Парсить так-же необходимо название рубрики и ...