Скрипты обновления главной страницы и сверки файлов

Хочется найти фулл стек разработчика (верстки меньше чем всего остального) для короткого и не сложного проекта сейчас, на поддержку и новые проекты - потом. От вас, в ответ на это задание, я хочу увидеть грубую оценку ...
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Скрипт 1
1) Скрипт находит главную страницу блога на wordress и joomla (с помощью БД находится что выводится на главную)
2) Задается текст который должен добавиться на главную страницу (между первым и вторым абзацем)
Скрипт 2
1) задается полный путь к файлу1
2) закачивается либо записывается в скрипт файл-эталон
3) если файл1 отличается от файла эталона то файл1 заменяется на файл-эталон
4) делается скрипт3 для вызова скрипта2. скрипт2 должен вызываться через скрипт3 расположенный на другом хосте
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