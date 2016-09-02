Скрипты обновления главной страницы и сверки файлов

Скрипт 1

1) Скрипт находит главную страницу блога на wordress и joomla (с помощью БД находится что выводится на главную)

2) Задается текст который должен добавиться на главную страницу (между первым и вторым абзацем)

Скрипт 2

1) задается полный путь к файлу1

2) закачивается либо записывается в скрипт файл-эталон

3) если файл1 отличается от файла эталона то файл1 заменяется на файл-эталон

4) делается скрипт3 для вызова скрипта2. скрипт2 должен вызываться через скрипт3 расположенный на другом хосте