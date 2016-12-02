Доработка и обслуживание сайта

Веб-программированиеЗавершен3 заявки346 просмотров
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Хочется найти фулл стек разработчика (верстки меньше чем всего остального) для короткого и не сложного проекта сейчас, на поддержку и новые проекты - потом.

От вас, в ответ на это задание, я хочу увидеть грубую оценку сроков и стоимости каждой задачи в отдельности (те, что с высшим приоритетом). 

На сегодня список задач выглидт так:

Три блока бизнес-логики:

  • Подмена части содержания страницы в зависимости от географии пользователя
  • Подмена части содержания страницы в зависимости от рекламного источника
  • Пересылка всех лидов (данных с заполненных анкет, из чата) в сервис Roistat, в AmoCRM, на почту
Задачи с высшим приоритетом:
  • Взять всю верстку http://ekb.dolzhnik-prav.ru/ (один в один)
  • Скопировать текущее состояние http://www.dolzhnik-prav.ru/ : страница “Спасибо” (верстка), переадресации УРЛов
  • Интеграция с Roistat - отправка данных форм в Roistat (php, api)
  • Интеграция с чатом venyoo.ru - передача данных в Roistat (php, webhook)
  • Сделать простую админку для добавления регионов, изменения данных (суть всей движухи) (php + mysql, верстка)
  • Сделать простую админку для подмены содержания на страницах в зависимости от рекламного источника (php + mysql, верстка)
Второстепенные задачи:
  • Помощь с интеграцией коллтрекинга (js, api)
  • Отправка лидов на имейл (php)
Третьестепенные задачи:
  • Скопировать блоки содержания с http://www.dolzhnik-prav.ru/ (верстка)
  • Поправить косяки верстки моб версии (верстка)
  • Добавить событие “нажатие на тел номер” (верстка + js)
Полное описание https://docs.google.com/document/d/16xN-ZMFZcSJEXPcviiRajiqvlgMrvISD5ry7GzuKfQs/edit?usp=sharing
7 лет назад
weblancerdima
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
shaganian
Владимир 
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$200
7 дней
Не умею писать отзывы. Все отлично - адекватно, приятно, качественно, согласно заданию, вежливо. Работа сделала в нужные сроки, а отзыв пишу спустя 2 месяца и нескольких работ с Владимиром.
Дмитрий, отличный заказчик! Все задачи описывает четко и понятно. Всегда на связи и готов обсудить нюансы. С оплатой тоже все во время и в полном порядке. В общем, мои лучшие рекомендации!