Доработка и обслуживание сайта

Хочется найти фулл стек разработчика (верстки меньше чем всего остального) для короткого и не сложного проекта сейчас, на поддержку и новые проекты - потом.

От вас, в ответ на это задание, я хочу увидеть грубую оценку сроков и стоимости каждой задачи в отдельности (те, что с высшим приоритетом).

На сегодня список задач выглидт так:

Три блока бизнес-логики:

Подмена части содержания страницы в зависимости от географии пользователя

Подмена части содержания страницы в зависимости от рекламного источника

Пересылка всех лидов (данных с заполненных анкет, из чата) в сервис Roistat, в AmoCRM, на почту

Взять всю верстку http://ekb.dolzhnik-prav.ru/ (один в один)

Скопировать текущее состояние http://www.dolzhnik-prav.ru/ : страница “Спасибо” (верстка), переадресации УРЛов

Интеграция с Roistat - отправка данных форм в Roistat (php, api)

Интеграция с чатом venyoo.ru - передача данных в Roistat (php, webhook)

Сделать простую админку для добавления регионов, изменения данных (суть всей движухи) (php + mysql, верстка)

Сделать простую админку для подмены содержания на страницах в зависимости от рекламного источника (php + mysql, верстка)

Помощь с интеграцией коллтрекинга (js, api)

Отправка лидов на имейл (php)

Скопировать блоки содержания с http://www.dolzhnik-prav.ru/ (верстка)

Поправить косяки верстки моб версии (верстка)

Добавить событие “нажатие на тел номер” (верстка + js)