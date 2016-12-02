Доработка и обслуживание сайта

Нужно зарегистрировать новый домен на новом хостинге ( сейчас тайм веб - очень не понравился) ну и перенести сайт, старый удалить, домен хотим pr-m[b].su, по хостингу жду предложений от Вас, сайт веб айсист. Жду цены и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочется найти фулл стек разработчика (верстки меньше чем всего остального) для короткого и не сложного проекта сейчас, на поддержку и новые проекты - потом.
От вас, в ответ на это задание, я хочу увидеть грубую оценку сроков и стоимости каждой задачи в отдельности (те, что с высшим приоритетом).
На сегодня список задач выглидт так:
Три блока бизнес-логики:
- Подмена части содержания страницы в зависимости от географии пользователя
- Подмена части содержания страницы в зависимости от рекламного источника
- Пересылка всех лидов (данных с заполненных анкет, из чата) в сервис Roistat, в AmoCRM, на почту
- Взять всю верстку http://ekb.dolzhnik-prav.ru/ (один в один)
- Скопировать текущее состояние http://www.dolzhnik-prav.ru/ : страница “Спасибо” (верстка), переадресации УРЛов
- Интеграция с Roistat - отправка данных форм в Roistat (php, api)
- Интеграция с чатом venyoo.ru - передача данных в Roistat (php, webhook)
- Сделать простую админку для добавления регионов, изменения данных (суть всей движухи) (php + mysql, верстка)
- Сделать простую админку для подмены содержания на страницах в зависимости от рекламного источника (php + mysql, верстка)
- Помощь с интеграцией коллтрекинга (js, api)
- Отправка лидов на имейл (php)
- Скопировать блоки содержания с http://www.dolzhnik-prav.ru/ (верстка)
- Поправить косяки верстки моб версии (верстка)
- Добавить событие “нажатие на тел номер” (верстка + js)
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