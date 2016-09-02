Смена хостинга и домена

Нужно зарегистрировать новый домен на новом хостинге ( сейчас тайм веб - очень не понравился) ну и перенести сайт, старый удалить, домен хотим pr-m.su, по хостингу жду предложений от Вас, сайт веб айсист. Жду цены и сроки, за выходные нужно все сделать, по предоплате не работаем с новенькими, поэтому не тратьте время, только проверенным фрилансерам с отзывами