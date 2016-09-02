Нужно изменить галерею, динамически добавить фотографии и обновить fancybox, также добавить кнопку для вызова галереи.
WP - премиум тема, не работает поиск адреса в встроеных гугл картах
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Тема WP - real%homes
Не работает при добавлении объекта карта гугл, при вводе адреса не делается подбор по адресу при нажатии кнопки "найти адрес"
см. здесь euronv.ru/добавить-объект/
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vasa
H6KZ
Нужно разобраться в чём дело и исправить работу карты.
Прошу не писать в личку, отписывайтесь пожалуста в тендере.
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