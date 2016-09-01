Доработать сайт

$800
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок130 просмотров
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Требования к программисту: 

- знания PHP5.5+ на продвинутом уровне 

- знания MYSQL5+ на продвинутом уровне, выставление индексов таблиц 

- знания JavaScript на прдвинутом уровне 

- опыт веб-разработки  2лет 

Задачи: 

- работа с данными json, обмен между фронт-эндом/бекендом 

- работа с библиотекой Imagick, склейка, обработка фотографий 

- работа с библиотекой Google Drive API, загрузка фотогарфий на гугл драйв 

- работа с библиотекой Google Spreadsheets API, загрузка заявок в гугл док 

- интеграция с MailChimp- интеграция с платежными системами (Яндекс Касса, пейпал) 

- ингеграция с соцсетями, подгрузка фотографий на стороне клиента из соцсетей. 

- разобраться в архитектуре чужого кода (оказывается помощь, поддержка) 

Оценочная стоимость работ:600-800$, 4-5 рабочих дней.

7 лет назад
guest_14727583791633
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад