Доработать сайт

Нужно делать правки на сайте. Back end и Fron end - Python/Django. Только коммерческий опыт программирования от 2-х лет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к программисту:
- знания PHP5.5+ на продвинутом уровне
- знания MYSQL5+ на продвинутом уровне, выставление индексов таблиц
- знания JavaScript на прдвинутом уровне
- опыт веб-разработки 2лет
Задачи:
- работа с данными json, обмен между фронт-эндом/бекендом
- работа с библиотекой Imagick, склейка, обработка фотографий
- работа с библиотекой Google Drive API, загрузка фотогарфий на гугл драйв
- работа с библиотекой Google Spreadsheets API, загрузка заявок в гугл док
- интеграция с MailChimp- интеграция с платежными системами (Яндекс Касса, пейпал)
- ингеграция с соцсетями, подгрузка фотографий на стороне клиента из соцсетей.
- разобраться в архитектуре чужого кода (оказывается помощь, поддержка)
Оценочная стоимость работ:600-800$, 4-5 рабочих дней.
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