Форма регистрации через API

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Веб-программированиеЗакрытнет заявок76 просмотров
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Писал вам в скайп.

Вот задание: https://docs.google.com/document/d/1GsmIgwCHgNsDzC7SYdsuh6KsgjVNprF-i6kTSMrZ7gE/edit?usp=sharing

7 лет назад
iks-studio
Сергей 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад