Форма регистрации через API

Требуется написать и внедрить систему рейтинга пользователей и комментариев. Для установки на англоязычный адаптивный сайт WP, есть макеты и спецификация, описание что на что влияет. Несколько параметров которые влияют на авторитет (силу) пользователя, которые рассчитываются ...