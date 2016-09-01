Специалист webasyst/shop script

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Требуется специалист (программист, умеющий и верстать) по webasyst/shop script. 

Суть вопроса - доработки на существующем сайте на данном движке.

Подробности скину лично.

7 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
день назад