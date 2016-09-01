Специалист webasyst/shop script

Нужно создать админку и скрипт синхронизации. В админке будут авторизоваться наши дистрибьюторы. Они должны иметь возможность задать свои данные для доступа от ВК и одноклассников. Скрипт должен на регулярной основе синхронизировать наш прайс (из YML ...