Доработка модуля для magento 1.9

Нужен удаленный специалист по внедрению и настройке AmoCRM. Внедрение подразумевает настройку телефонии, построение цепочки продаж и бизнес процессов.
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Здравствуйте. Нужно доработать модуль Configurable Swatches для magento 1.9
Задача: возможность выбирать размер товара на странице категории. С добавлением в корзину без запроса количества. Выбираем размер, нажимаем купить, в корзину падает одна единица.
Кнопки на страницах категорий уже есть, и вроде даже работают, нужно только немного изменить логику, что-бы вместо появления всплывающего окна (для выбора количества) товар сразу падал в корзину.
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