Доработка модуля для magento 1.9

Здравствуйте. Нужно доработать модуль Configurable Swatches для magento 1.9

Задача: возможность выбирать размер товара на странице категории. С добавлением в корзину без запроса количества. Выбираем размер, нажимаем купить, в корзину падает одна единица.

Кнопки на страницах категорий уже есть, и вроде даже работают, нужно только немного изменить логику, что-бы вместо появления всплывающего окна (для выбора количества) товар сразу падал в корзину.