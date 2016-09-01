Разработка агрегатора-товаров

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки110 просмотров
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Коротко о концепции проекта:  

Агрегатор-товаров на основе партнерского фида ленты товаров от нескольких интернет-магазинов, формирует свою большую базу, предлагая клиентам купить товар по низкой цене или оценив товар в нескольких магазинах. 

На данный момент склоняемся к разработке на framework'e Yii2. Но готовы к другим предложениям в том числе CMS, если оно лучше подойдет. Есть готовое ТЗ для оценки, вышлю подходящим кандидатам. 

По проекту нужно будет работать с: 

• БД; 

• Фидами данных; 

• PHP; 

• Парсингом данны; 

Проект бюджетный, т.к. нет уверенности в его окупаемости. Поэтому делаем поэтапно и не вкладывая сразу много. И поэтому же разработчику будет необходимо максимально собрать всё из готовых наработок. Возможно поправим ТЗ под имеющиеся инструменты, главное чтоб решалась поставленная задача. 

• Кандидатам: отпишите свой опыт работы (в том числе на Yii2 или других frameworkcms).  

• Примеры работ, приоритетно не стандартные ИМ или сайты визитки.  

• Почасовую ставку. 

• Сколько часов готовы уделять проекту (оценочно до 2х месяцев или 200 часов) 

• Cкайп для связи.

7 лет назад
fartymax
Максим 
43 годаШри-Ланка
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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