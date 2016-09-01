Разработка агрегатора-товаров

Здравствуйте, есть сайт на самописной cms (php+mysql). Есть проблемы с индексированием. Нужно закрыть дубли страниц, написав 301 редиректы. Стандартные приемы в .htaccess не работают или работают но неправильно. Необходимо разобраться в проблеме и найти способ создания 301 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коротко о концепции проекта:
Агрегатор-товаров на основе партнерского фида ленты товаров от нескольких интернет-магазинов, формирует свою большую базу, предлагая клиентам купить товар по низкой цене или оценив товар в нескольких магазинах.
На данный момент склоняемся к разработке на framework'e Yii2. Но готовы к другим предложениям в том числе CMS, если оно лучше подойдет. Есть готовое ТЗ для оценки, вышлю подходящим кандидатам.
По проекту нужно будет работать с:
• БД;
• Фидами данных;
• PHP;
• Парсингом данны;
Проект бюджетный, т.к. нет уверенности в его окупаемости. Поэтому делаем поэтапно и не вкладывая сразу много. И поэтому же разработчику будет необходимо максимально собрать всё из готовых наработок. Возможно поправим ТЗ под имеющиеся инструменты, главное чтоб решалась поставленная задача.
• Кандидатам: отпишите свой опыт работы (в том числе на Yii2 или других frameworkcms).
• Примеры работ, приоритетно не стандартные ИМ или сайты визитки.
• Почасовую ставку.
• Сколько часов готовы уделять проекту (оценочно до 2х месяцев или 200 часов)
• Cкайп для связи.
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