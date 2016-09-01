Разработка агрегатора-товаров

Коротко о концепции проекта:

Агрегатор-товаров на основе партнерского фида ленты товаров от нескольких интернет-магазинов, формирует свою большую базу, предлагая клиентам купить товар по низкой цене или оценив товар в нескольких магазинах.

На данный момент склоняемся к разработке на framework'e Yii2. Но готовы к другим предложениям в том числе CMS, если оно лучше подойдет. Есть готовое ТЗ для оценки, вышлю подходящим кандидатам.

По проекту нужно будет работать с:

• БД;

• Фидами данных;

• PHP;

• Парсингом данны;

Проект бюджетный, т.к. нет уверенности в его окупаемости. Поэтому делаем поэтапно и не вкладывая сразу много. И поэтому же разработчику будет необходимо максимально собрать всё из готовых наработок. Возможно поправим ТЗ под имеющиеся инструменты, главное чтоб решалась поставленная задача.

• Кандидатам: отпишите свой опыт работы (в том числе на Yii2 или других frameworkcms).

• Примеры работ, приоритетно не стандартные ИМ или сайты визитки.

• Почасовую ставку.

• Сколько часов готовы уделять проекту (оценочно до 2х месяцев или 200 часов)

• Cкайп для связи.