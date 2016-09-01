Адаптировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок221 просмотр
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Есть полностью готовый сайт его нужно адаптировать под все гаджеты, мобильные и планшеты. Сайт sexshop33.ru

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7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад