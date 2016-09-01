Поставить BuyMe на DLE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка101 просмотр
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Нужно поставить скрипт BuyMe для покупки товаров в 1 клик . Кнопка в полной новости , 

Расплываться ничего не должно, все должно нормально работать в мобильной версии. 

Сумму предлагайте пожалуйста в комментариях

7 лет назад
Capmoto
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад