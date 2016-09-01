Доработать сайт сегодня

1. Корзина.

сверстать (или по макетам переделать)

исправить следующие баги:

при удалении товара прямо из корзины, корзина тут же закрывается и мы попадаем на главную страницу

если убрать товар из корзины с помощью кнопки "-" на сайте (не в корзине), то наблюдается такая ситуация (картинка 1)

сделать маленькую анимацию корзины, когда в неё что-то кладется (на десктопе и на адаптивке)

2. Адаптивка

поместить иконку с телефоном в шапку слева от корзины (картинка 4)

убрать фильтр и расширить меню (картинки 5, 6, 7)

3. Подробная карточка товара

доработать функциональность кнопки, то есть добавить "+" и "-" (картинка 2 – как сейчас, картинка 2а – что надо добавить)

изменить кнопку назад. сделать таким же шрифтом, как кнопка с заголовком (картинка 3)

4. Интеграция отправной формы с iiko

5. Pop-up для сбора email-базы