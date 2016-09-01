Опенкарт

Веб-программированиеЗакрытнет заявок110 просмотров
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Доработать сайт сегодня

1. Корзина.  

сверстать (или по макетам переделать) 

исправить следующие баги: 

при удалении товара прямо из корзины, корзина тут же закрывается и мы попадаем на главную страницу 

если убрать товар из корзины с помощью кнопки "-" на сайте (не в корзине), то наблюдается такая ситуация (картинка 1) 

сделать маленькую анимацию корзины, когда в неё что-то кладется (на десктопе и на адаптивке) 

2. Адаптивка 

поместить иконку с телефоном в шапку слева от корзины (картинка 4) 

убрать фильтр и расширить меню (картинки 5, 6, 7) 

3. Подробная карточка товара 

доработать функциональность кнопки, то есть добавить "+" и "-" (картинка 2 – как сейчас, картинка 2а – что надо добавить) 

изменить кнопку назад. сделать таким же шрифтом, как кнопка с заголовком (картинка 3) 

4. Интеграция отправной формы с iiko 

5. Pop-up для сбора email-базы

7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад