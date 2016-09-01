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Доработать сайт сегодня
1. Корзина.
сверстать (или по макетам переделать)
исправить следующие баги:
при удалении товара прямо из корзины, корзина тут же закрывается и мы попадаем на главную страницу
если убрать товар из корзины с помощью кнопки "-" на сайте (не в корзине), то наблюдается такая ситуация (картинка 1)
сделать маленькую анимацию корзины, когда в неё что-то кладется (на десктопе и на адаптивке)
2. Адаптивка
поместить иконку с телефоном в шапку слева от корзины (картинка 4)
убрать фильтр и расширить меню (картинки 5, 6, 7)
3. Подробная карточка товара
доработать функциональность кнопки, то есть добавить "+" и "-" (картинка 2 – как сейчас, картинка 2а – что надо добавить)
изменить кнопку назад. сделать таким же шрифтом, как кнопка с заголовком (картинка 3)
4. Интеграция отправной формы с iiko
5. Pop-up для сбора email-базы
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