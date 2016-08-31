Плагин для сайта

Есть парсер написанный на Yii, который забирает данные с 5 сайтов и выдает API для приложения. 2 из них работают правильно, и 3 работают некорректно (перепутаны местами данные или вообще не работает). Требуется поправить вывод данных. Спасибо.
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нужно установить плагин на сайт b-tur.by - сайт на вордпрессе. Вкладка = наши туры= нужна форма где можно больше количество стран поместить, нежели сейчас
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