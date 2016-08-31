Админ панель на сайте Kohana

Добрый день, У меня есть такая задача. Поэтапная (agile) разработка онлайн сервиса. 1 этап такой: -Оболочка (логин юзера, админа, финансы). Есть 2 варианта подхода к оболочке: а) Так как это базовый функционал веб сервисов (партнерок), возможно уже у кого то ...