Ошибка последовательности загрузки. битрикс, вёрстка

Здравствуйте. На одном из сайтом который сделан на битриксе слайдер грузится в последнюю очередь. На остальных сайтов всё загружается сверху вниз последовательно.

Требуется найти косяк и починить (или даже достаточно указать на причину проблемы)

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