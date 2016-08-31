Сайт chemodan-sale.ru [url=http://myopencart.com]ocStore[/url] 2.1.0.2.1 1. Cделать Filter ( установленый FilterPro не видит товары, решить проблему) 2. Сделать вывод атрибутов в каталоге . 3. Сделать вывод атрибутов в карточке товара . 4. Перенести товары с другого сайта. ( [url=http://myopencart.ru]ocStore[/url] 1.5.5.1.2 ) ТЗ ...
Ошибка последовательности загрузки. битрикс, вёрстка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. На одном из сайтом который сделан на битриксе слайдер грузится в последнюю очередь. На остальных сайтов всё загружается сверху вниз последовательно.
Требуется найти косяк и починить (или даже достаточно указать на причину проблемы)
Оплата Яндекс деньгами по договорённости
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