Программирование в Bitrix

Веб-программированиеЗавершен3 заявки130 просмотров
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В CMS Битрикс необходимо переделать раздел брендов и добавить раздел документации. 

В крупном интернет магазине (более 10000 товаров) необходимо переделать раздел брендов, где в описании брендов вывести дополнительные данные (видео, документы и доп.фотографии) + все товары этого бренда. Каталог товаров состоит из более 10 информационных блоков, и товары нужно вывести из всех этих инфоблоков. 

Так же необходимо создать раздел документации и часть документов вывести на странице с брендами. 

Работа непосредственно на сайте. Возможна предоплата до 50%. 

Жду от вас сроки исполнения + стоимость за всю работу. (начинать общение без этих данных – смысла нет. если для выставления стоимости нужны мои ответы – задавайте вопросы)

7 лет назад
albion
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
7 лет назад
$75
1 день
Александр очень быстро справился с поставленной задачей, даже сделав немного больше, чем в самом ТЗ было. Буду обращаться еще и не один раз, т.к. проект развивающейся.
Спасибо Андрею за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!
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