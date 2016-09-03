Программирование в Bitrix

В CMS Битрикс необходимо переделать раздел брендов и добавить раздел документации.

В крупном интернет магазине (более 10000 товаров) необходимо переделать раздел брендов, где в описании брендов вывести дополнительные данные (видео, документы и доп.фотографии) + все товары этого бренда. Каталог товаров состоит из более 10 информационных блоков, и товары нужно вывести из всех этих инфоблоков.

Так же необходимо создать раздел документации и часть документов вывести на странице с брендами.

Работа непосредственно на сайте. Возможна предоплата до 50%.

Жду от вас сроки исполнения + стоимость за всю работу. (начинать общение без этих данных – смысла нет. если для выставления стоимости нужны мои ответы – задавайте вопросы)