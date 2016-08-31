Разработка платежного модуля

1. При перелистывании каталога надо сделать так, чтобы страница не обновлялась, а перелистывались картинки букетов. page2 в адресе и прочее. Тот кто первый раз на сайте, не сразу поймет, что надо скролить вниз каждый раз. На старом сайте ...