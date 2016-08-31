Разработать парсер для сайта

Нужно разработатьпарсер для сайта http://test12.cs-studio.com.ua (Каталог разработан на компоненте ZOO)

Сайт делался на основе сайта http://beta.flamp.ru (у них сразу перекидывает на поддомен Челябинска). У нас на основном домене будет Челябинск, при выборе города перекидывает на поддомены. Так как на данный момент сайт уже размещён на поддомене, остальные города-поддомены будут создаваться на основном домене. Поэтому нужно разработать и настроить на основном сайте парсер вначале для Челябинска + продублировать парсер для каждого из городов, настройка которого будет проходить уже после переноса на основной домен.

Нужно написать парсер, который будет тянуть с сайта http://beta.flamp.ru в каждую категорию всекомпании со всеми свойствами, галерею картинок, а также все отзывы о каждой компании (это как раз самая важная часть). Должно тянуть имя человека, который написал отзыв, текст отзыва, а также общий рейтинг для каждой компании.

П.С. На нашем сайте будет организовано всё намного проще. К примеру, «Режим работы» у них меняется когда открыто/закрыто ипо днях выделяет, у нас просто нужно потянуть табличку з графиком в текстовый блок.