Разработать парсер для сайта

$30
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок235 просмотров
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Нужно разработатьпарсер для сайта http://test12.cs-studio.com.ua (Каталог разработан на компоненте ZOO)

 

Сайт делался на основе сайта http://beta.flamp.ru (у них сразу перекидывает на поддомен Челябинска). У нас на основном домене будет Челябинск, при выборе города перекидывает на поддомены. Так как на данный момент сайт уже размещён на поддомене, остальные города-поддомены будут создаваться на основном домене. Поэтому нужно разработать и настроить на основном сайте парсер вначале для Челябинска + продублировать парсер для каждого из городов, настройка которого будет проходить уже после переноса на основной домен.

 

Нужно написать парсер, который будет тянуть с сайта http://beta.flamp.ru в каждую категорию всекомпании со всеми свойствами, галерею картинок, а также все отзывы о каждой компании (это как раз самая важная часть). Должно тянуть имя человека, который написал отзыв, текст отзыва, а также общий рейтинг для каждой компании.

П.С. На нашем сайте будет организовано всё намного проще. К примеру, «Режим работы» у них меняется когда открыто/закрыто ипо днях выделяет, у нас просто нужно потянуть табличку з графиком в текстовый блок. 

7 лет назад
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
Выбранный исполнитель
FERusM
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$30
3 дня
Настоятельно не рекомендую данного "специалиста". До начала работы, Юрию было предоставлено полное техзадание с доступами к фтп и админке сайта, после ознакомления с которым он сам поставил сроки выполнения 2-3 дня и озвучил стоимость работы. В течении 3-х дней Юрий переодически отписывался, что работает, в конце третьего дня написал "Все данные собраны, осталось их залить на сайт, но на это нужно ещё 1 день". На что я ответила "без проблем, работайте". Через секунду получаю сообщение от Юрия "Перенос на итоговый сайт не является той задачей, которую можно автоматизировать за столь короткий промежуток времени. У меня не так много времени, и есть другие проекты. Всего хорошего." Через секунду после этого мне на почту приходит уведомление об оставленном НЕГАТИВНОМ отзыве от Юрия на веблансере. После этого я подала заявление в арбитраж веблансера, спор был решен в мою пользу, отзыв Юрия удалён и его аккаунт заблокирован.
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