Всплывающее модальное окно в мобильном браузере

Необходимо создать виджет для сайтов, который будет выскакивать у посетителей если они зашли через смартфон. Пример можно посмотреть во вложении. Виджет представляет собой промо страницу с целью привлечь посетителя установить приложение. Более того, в зависимости от того какой смартфон у посетителя андроид или иос подставлять нужные ссылки на аппстор или плей маркет. Будет ещё несколько технических моментов, простых. Уже при обсуждении заказа.