Простой обфускатор HTML, JS и CSS кода на php

$10
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Нужно выполнить обсфуркацию кода на HTML, JS и CSS, сгенерировать имено классов стилей и заменить их во всех файлах.  Так же можно что-то придумать несложное для JS.

PHPHTMLCSS
7 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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