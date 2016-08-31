Простой обфускатор HTML, JS и CSS кода на php

нужен человек, который бы имел опыт разработки сайта с нуля https://docs.google.com/document/d/1WiEhIDgcri7NDhwzkwJwdE2KRF8q_w73UEzSMo9JY0Q/edit обязательно выполнить проект на битрикс. важно из ТЗ определить список доступных модулей и тех которые будут дописываться собственноручно. пишите полную стоимость разработки в своем предложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить обсфуркацию кода на HTML, JS и CSS, сгенерировать имено классов стилей и заменить их во всех файлах. Так же можно что-то придумать несложное для JS.
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