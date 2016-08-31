Доработка сервиса

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок150 просмотров
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Что требуется сделать!

1 - Авторизация, вместо ввода логина и пароля сделать авторизацию (знания api).

2- Запись статистики в базу данных, сейчас записывается в txt файлы.

3- Заменить редактор на тот который предоставлю при работе.

4- Уменьшить количество файлов ( одна функция расписана на несколько файлов меня такое не устраивает ).

5- Переписать пункты меню формы, так как сказали написаны они отвратительно.

6- Сделать добавление geo точки, функцию так же предоставлю при работе.

Все подробности при переписке, Работа интересная. В будущем рассчитываем выпускать обновления поэтому обратимся не 1 раз. 

Желательно писать примерные сроки и сумму.

7 лет назад
strogun
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
yan_laryonov
Ян 
33 годаМолдова
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$100
7 дней
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