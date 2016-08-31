Доработка сервиса

Что требуется сделать!

1 - Авторизация, вместо ввода логина и пароля сделать авторизацию (знания api).

2- Запись статистики в базу данных, сейчас записывается в txt файлы.

3- Заменить редактор на тот который предоставлю при работе.

4- Уменьшить количество файлов ( одна функция расписана на несколько файлов меня такое не устраивает ).

5- Переписать пункты меню формы, так как сказали написаны они отвратительно.

6- Сделать добавление geo точки, функцию так же предоставлю при работе.

Все подробности при переписке, Работа интересная. В будущем рассчитываем выпускать обновления поэтому обратимся не 1 раз.

Желательно писать примерные сроки и сумму.