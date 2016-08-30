Калькулятор для заказа печати баннеров

Требуется дизайн и техническая реализация в WEB личного кабинета-калькулятора для заказа печати баннеров.

Я грубо нарисовал как я его вижу. Пара скриншотов во вложении.

Основные особенности:

-Передача файлов через браузер на ФТП (Скрипт можно взять с другого проекта. Работает)

-Авторизация пользователя, учет истории заказов авторизованных пользователей, накопительные скидки и прочие преимущества от регистрации. Авторизация через соц. сети.

-Сложный онлайн калькулятор

-Возможность управления зарегистрированными пользователями через CMS (назначение скидок, конкретных цен)

-Формирование счета на оплату для Юр. лиц и учет выставленных счетов (Акты, ТН, СФ и синхронизация с 1С в перспективе)

-Онлайн оплата для физ. лиц.

-Синхронизация с ЦРМ системой в WEB (после завершения проекта - новый проект)

На самом деле не думаю, что все так сложно как написано, но все же хочется чтобы человек был понимающий. Такие вещи невозможно прописать детально, поэтому нужно быть готовым к кропотливой работе. Сроки не горят. Главное - цена-качество.