Парсинг товаров в xml/csv

Здравствуйте! Задача такая: Есть страница с игрой - http://www.babysgames.ru/igry-dlja-malchikov/poezd-razvilka Нужно будет добавить такой функционал: 1. Кнопка "Развернуть во весь экран", примеры (аккуратно, могут быть громкие и не приятные звуки): http://onlineguru.ru/14972/view.html http://www.game01.ru/?id=50220 2. Листинг по записям - ссылка на следующую и предыдущую игру ...