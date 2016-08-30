Доработки на Wordpress

Нужен разработчик для адаптирования сайта http://www.allfourxfourparts.com/ под мобильную версию. Сайт на Wordpress. [b][u]Назовите, пожалуйста, цену и сроки. [/u][/b] Предоплата не приветствуется, возможна поэтапная оплата, или оплата через сервис сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Задача такая:
Есть страница с игрой - http://www.babysgames.ru/igry-dlja-malchikov/poezd-razvilka
Нужно будет добавить такой функционал:
1. Кнопка "Развернуть во весь экран", примеры (аккуратно, могут быть громкие и не приятные звуки):
http://onlineguru.ru/14972/view.html
http://www.game01.ru/?id=50220
2. Листинг по записям - ссылка на следующую и предыдущую игру (Название + стрелка)
3. В верхнем меню будет три блока (закладки, история просмотров, и новые добавленные игры) Соответственно, возле самой игры будет кнопка - добавить в закладку, чтобы сохранить кук (как я понимаю), история автоматом добавляется в куки, ну а новые просто за предыдущий день выводятся (вероятно, с отображением количества).
Пример подобных кнопок в верхнем меню:
По клику по данным кнопкам реализовываем выезд панельки через ajax и отображаем миниатюру записи и название игры. В идеале делать слайдер, чтобы игр помещалось больше.
Условия: работа через git
Цена вопроса? Спасибо!
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