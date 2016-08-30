Доработки на Wordpress

Здравствуйте!

Задача такая:

Есть страница с игрой - http://www.babysgames.ru/igry-dlja-malchikov/poezd-razvilka

Нужно будет добавить такой функционал:

1. Кнопка "Развернуть во весь экран", примеры (аккуратно, могут быть громкие и не приятные звуки):

http://onlineguru.ru/14972/view.html

http://www.game01.ru/?id=50220

2. Листинг по записям - ссылка на следующую и предыдущую игру (Название + стрелка)

3. В верхнем меню будет три блока (закладки, история просмотров, и новые добавленные игры) Соответственно, возле самой игры будет кнопка - добавить в закладку, чтобы сохранить кук (как я понимаю), история автоматом добавляется в куки, ну а новые просто за предыдущий день выводятся (вероятно, с отображением количества).

Пример подобных кнопок в верхнем меню:

http://poki.com/

По клику по данным кнопкам реализовываем выезд панельки через ajax и отображаем миниатюру записи и название игры. В идеале делать слайдер, чтобы игр помещалось больше.

Условия: работа через git

Цена вопроса? Спасибо!