Доделать одностраничник

Веб-программированиеЗавершен3 заявки126 просмотров
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Нужно доделать сайт www.print-repair.ru , а именно внести следующие доработки: 

1.       Слева от формы заявки сделать слайдер. 3 картинки в тему. Примерно так же как на сайте www.dim-s.ru . Баннер с кошельком можно скопировать прямо оттуда.  

2.       Форма заказа. Исправить «Отправьте заявку на ремонт принтера уже сейчас». Добавить поле «Описание проблемы». Заявки из формы должны приходить на почту [email protected] 

3.       Прописать почту [email protected] в модуле Обратный звонок, на которую приходят заЯвки о звонке. 

4.       Блок «7 лет, 79 клиентов……» Вместо него нужно сделать заголовок «Стоимость ремонта» и 3 блока , как на www.dim-s.ru в разделе Ремонт плоттеров. Текст первого блока: 1-я категория сложности. 500 р. Диагностика + ремонт с частичной разборкой оборудования. Текст второго блока: 2-я категория сложности 1000 р. Диагностика + ремонт с полной разборкой оборудования. Текст третьего блока: 3-я категория сложности 2000р. Диагностика + ремонт оборудования формата А3. 

5.       Раздел «5 причин» 1. Самые низкие цены в Москве 2. Минимальные сроки ремонта 3. Профессиональные мастера  с многолетним опытом 4 и 5 оставить как есть 

6.       Отзывы убрать 

7.       В начале страницы исправить текст «Профессиональный ремонт струйных ………» на «Профессиональный ремонт струйных принтеров и МФУ любого формата в сервисном центре» 

8.       Контактная информация: Изменить телефон  на 8(495)665-92-95. Почту на [email protected] . Сделать рабочей карту. Исправить «Электропочта» на «Электронная почта». Исправить ошибку в слове «свяжеться» 

9.       Вверху слева убрать логотип. 

На сайте есть простая админка. 

Просьба оставлять конкретные предложения с ценой и сроками. Все вопросы можно задавать здесь.  

7 лет назад
dk20
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Creator_site
Николай 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$21
1 день
Работа сделана быстро и в срок. Исполнитель всегда был на связи. Возникавшие в процессе работы замечания оперативно вносились. Рекомендую .
Очень приятно было работать с Дмитрием, всегда на связи, правки только по обозначенным пунктам в тз, оплата без промедления. Однозначно рекомендую!
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