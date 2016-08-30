Доделать одностраничник

Нужно доделать сайт www.print-repair.ru , а именно внести следующие доработки:

1. Слева от формы заявки сделать слайдер. 3 картинки в тему. Примерно так же как на сайте www.dim-s.ru . Баннер с кошельком можно скопировать прямо оттуда.

2. Форма заказа. Исправить «Отправьте заявку на ремонт принтера уже сейчас». Добавить поле «Описание проблемы». Заявки из формы должны приходить на почту [email protected]

3. Прописать почту [email protected] в модуле Обратный звонок, на которую приходят заЯвки о звонке.

4. Блок «7 лет, 79 клиентов……» Вместо него нужно сделать заголовок «Стоимость ремонта» и 3 блока , как на www.dim-s.ru в разделе Ремонт плоттеров. Текст первого блока: 1-я категория сложности. 500 р. Диагностика + ремонт с частичной разборкой оборудования. Текст второго блока: 2-я категория сложности 1000 р. Диагностика + ремонт с полной разборкой оборудования. Текст третьего блока: 3-я категория сложности 2000р. Диагностика + ремонт оборудования формата А3.

5. Раздел «5 причин» 1. Самые низкие цены в Москве 2. Минимальные сроки ремонта 3. Профессиональные мастера с многолетним опытом 4 и 5 оставить как есть

6. Отзывы убрать

7. В начале страницы исправить текст «Профессиональный ремонт струйных ………» на «Профессиональный ремонт струйных принтеров и МФУ любого формата в сервисном центре»

8. Контактная информация: Изменить телефон на 8(495)665-92-95. Почту на [email protected] . Сделать рабочей карту. Исправить «Электропочта» на «Электронная почта». Исправить ошибку в слове «свяжеться»

9. Вверху слева убрать логотип.

На сайте есть простая админка.

Просьба оставлять конкретные предложения с ценой и сроками. Все вопросы можно задавать здесь.